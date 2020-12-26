Брендан Роджерс: «Лестер» заслужил одно очко в игре против «МЮ»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал ничейный результат в домашнем матче против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Джейми Варди спас «лис» от поражения, поразив цель на 85-й минуте, однако в итоге этот забитый мяч был записан как автогол защитника «МЮ» Акселя Туанзебе.

«Получилась хорошая игра, – отметил Роджерс в интервью для BBC Sport. – Встретились две атакующие команды, и было много ярких моментов. Мы хорошо защищались и контратаковали, что и нужно делать в матчах против таких команд как «Манчестер Юнайтед».

Во втором тайме нам не хватало последнего паса, чтобы забить, и в итоге соперник повел 2:1. В сложной ситуации наши игроки проявили характер, и я считаю, что мы заслужили эту ничью.

Джейми Варди сделал то, что прекрасно умеет. В деле завершения атак он один из лучших. Его уровень концентрации в штрафной восхищает. У него прекрасное понимание футбола, и он предугадывает, где окажется мяч, и прекрасно выбирает место для нанесения удара».