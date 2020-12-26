Лавров считает, что «Спартак» должен возглавить российский специалист

Министр иностранных дел России и болельщик московского «Спартака» Сергей Лавров высказался о текущем положении в команде.

«Нужно смотреть на сочетание качества игры и результата. Не всегда бывает совпадение и того, и другого. Часто везет, но когда везёт – это тоже неплохо.

Какую эмоцию вызывает то, что сейчас происходит в «Спартаке»? Я не знаю. Мы привыкли быть патриотами московского «Спартака». Команду кидало из стороны в сторону не раз в этой жизни. Кроме «Динамо», больше никого не припомню, кто вылетал во вторую лигу в своей истории. Но тем и интересен феномен «Спартака», что не бывает такого, что болельщики говорят: «Всё, я больше за «Спартак» не болею». Есть какая-то внутренняя энергетика, которая, даже когда «Спартак» играет из рук вон плохо, всё-таки заставляет тебя с этой командой оставаться.

Кто должен быть тренером «Спартака» – иностранец или россиянин? Я всегда выступал за россиянина», – цитирует Лаврова «Матч ТВ».

По данным СМИ, красно-белые пытались пригласить бывшего тренера «Монако» Леонарду Жардима, но тот запросил шесть млн евро в год. Также клуб выходил на связь с испанским специалистом Робертом Морено и наставником «Сассуоло» Роберто Де Дзерби. Последний отказался и хочет доработать сезон в итальянском клубе.