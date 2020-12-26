Алаба близок к переходу в «Реал»

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба продолжит карьеру в чемпионате Испании. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, 28-летний австриец договорился о переходе в мадридский «Реал». Ожидается, что футболист пополнит команду в зимнее трансферное окно.

Ранее Алаба отказался продлевать контракт с «Баварией». Позже в клубе заявили, что не могут выполнить его финансовые запросы на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Добавим, что защитник играет за основу немецкого гранда с 2010 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей, забил один гол и отдал один голевой пас.