Анатолий Бышовец: Проблема «Спартака» не в тренерах, а в той атмосфере, в которой они работают

Бывший тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец прокомментировал заявление Доменико Тедеско об уходе из московского «Спартака» после завершения нынешнего сезона.

Немецкий тренер не собирается продлевать контракт, о чем публично заявил 16 декабря после поражения от «Зенита» (1:3) в 19-м туре чемпионата России.

«Не нужно быть актером театра имени Товстоногова, чтобы сыграть все то, что сыграл Тедеско, заплакав, – отметил Бышовец в интервью для «РИА Новости». – Понятно, что Тедеско столкнулся с очень большими проблемами в «Спартаке». От «тренеришек» до Тедеско в «Спартаке» можно выстроить целую плеяду достаточно хороших тренеров. Значит, проблема не в тренерах, а в той атмосфере, в которой они работают. Вина Тедеско, может быть, в меньшей степени».

Тедеско занимает должность главного тренера «Спартака» с 14 октября 2019 года. На зимний перерыв красно-белые ушли, находясь на третьем месте таблицы и на шесть очков отставая от лидера чемпионата «Зенита».