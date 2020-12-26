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26 декабря 20:27
автор: Виктор Шарафудинов

«Астон Вилла» разгромила «Кристал Пэлас». «Фулхэм» и «Саутгемптон» сыграли вничью

Клуб из Бирмингема поднялся на шестое место в таблице АПЛ.

Завершились два матча 15-го тура чемпионата Англии. «Астон Вилла» у себя дома в Бирмингеме разгромила «Кристал Пэлас» с результатом 3:0, а в Лондоне «Фулхэм» и «Саутгемптон» сыграли вничью 0:0.

Авторами голов «Астон Виллы» стали Бертран Траоре, Кортни Хос и Анвар Эль-Гази соотественно на 5-й, 66-й и 76-й минутах.

Кстати, весь второй тайм бирмингемцы провели в меньшинстве, поскольку на 45-й минуте за второе предупреждение был удален защитник Тайрон Мингс.

Что касается встречи «Фулхэма» и «Саутгемптона», то стоит отметить, что лондонская команда в четвертый раз подряд сыграла вничью.

«Астон Вилла» занимает шестое место, набрав 25 очков в 13 матчах. «Саутгемптон» опустился на восьмое с таким же количеством очков после 15 встреч.

«Кристал Пэлас» идет 13-м, имея 18 очков после 15 игр, а «Фулхэм» находится в зоне вылета, набрав 11 очков.

28 декабря состоятся матчи «Кристал Пэлас» – «Лестер» и «Челси» – «Астон Вилла».

29 декабря «Саутгемптон» примет «Вест Хэм», а 30 декабря пройдет лондонское дерби «Тоттенхэм» – «Фулхэм».

Чемпионат Англии

15-й тур

«Астон Вилла» (Бирмингем) – «Кристал Пэлас» (Лондон) – 3:0 (1:0)
Голы: Траоре, 5, Хос, 66, Эль-Гази, 76.

Удаление: Мингс (АВ), 45.

«Фулхэм» (Лондон) – «Саутгемптон» – 0:0

источник: «Советский спорт»
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