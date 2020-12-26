«Астон Вилла» разгромила «Кристал Пэлас». «Фулхэм» и «Саутгемптон» сыграли вничью

Завершились два матча 15-го тура чемпионата Англии. «Астон Вилла» у себя дома в Бирмингеме разгромила «Кристал Пэлас» с результатом 3:0, а в Лондоне «Фулхэм» и «Саутгемптон» сыграли вничью 0:0.

Авторами голов «Астон Виллы» стали Бертран Траоре, Кортни Хос и Анвар Эль-Гази соотественно на 5-й, 66-й и 76-й минутах.

Кстати, весь второй тайм бирмингемцы провели в меньшинстве, поскольку на 45-й минуте за второе предупреждение был удален защитник Тайрон Мингс.

Что касается встречи «Фулхэма» и «Саутгемптона», то стоит отметить, что лондонская команда в четвертый раз подряд сыграла вничью.

«Астон Вилла» занимает шестое место, набрав 25 очков в 13 матчах. «Саутгемптон» опустился на восьмое с таким же количеством очков после 15 встреч.