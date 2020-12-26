Лионель Месси: Гвардиола и Энрике – лучшие тренеры в моей карьере

Форвард «Барселоны» Лионель Месси вспомнил о выступлении под руководством Хосепа Гвардиолы и Луиса Энрике.

«У Гвардиолы тренерский талант. Он заставляет футболиста смотреть на игру другими глазами. Он умеет выстраивать игру как в атаке, так и в обороне. Мне повезло тренироваться у него. Думаю, что Гвардиола и Луис Энрике – лучшие тренеры в моей карьере», – цитирует аргентинца Sexta.

В данный момент Гвардиола работает с «Манчестер Сити», а Энрике тренирует сборную Испании.