«Арсенал» обыграл «Челси», прервав 7-матчевую безвыигрышную серию в АПЛ

В 15-м туре чемпионата Англии «Арсенал» на своем поле разгромил «Челси» с результатом 3:1.

По ходу встречи «канониры» вели 3:0. На 34-й минуте Александр Ляказетт реализовал пенальти. 11-метровый был назначен за фол Риса Джеймса против Кирана Тирни. На 44-й Гранит Джака забил прямым ударом со штрафного, а на 56-й Букайо Сака поразил цель точным ударом с правой.

Команда Фрэнка Лэмпарда отквитала один мяч на 85-й минуте, когда отличился Тэмми Абрахам.

На первой добавленной минуте второго тайма (90+1) у синих был отличный шанс забить второй мяч после того, как защитник «Арсенала» Пабло Мари сфолил против Мэйсона Маунта. За исполнение пенальти взялся Жоржиньо, однако полузащитнику сборной Италии не удалось перехитрить немецкого вратаря Бернда Лено.

«Арсенал» прервал 7-матчевую безвыигрышную серию (две ничьи и пять поражений). Команда Микеля Артеты не могла выиграть с 1 ноября, когда обыграла в гостях «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.