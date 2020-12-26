ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 декабря 22:23
автор: Виктор Шарафудинов

«Арсенал» обыграл «Челси», прервав 7-матчевую безвыигрышную серию в АПЛ

Победа в лондонском дерби подняла «канониров» на 14-е место.

В 15-м туре чемпионата Англии «Арсенал» на своем поле разгромил «Челси» с результатом 3:1.

По ходу встречи «канониры» вели 3:0. На 34-й минуте Александр Ляказетт реализовал пенальти. 11-метровый был назначен за фол Риса Джеймса против Кирана Тирни. На 44-й Гранит Джака забил прямым ударом со штрафного, а на 56-й Букайо Сака поразил цель точным ударом с правой.

Команда Фрэнка Лэмпарда отквитала один мяч на 85-й минуте, когда отличился Тэмми Абрахам.

На первой добавленной минуте второго тайма (90+1) у синих был отличный шанс забить второй мяч после того, как защитник «Арсенала» Пабло Мари сфолил против Мэйсона Маунта. За исполнение пенальти взялся Жоржиньо, однако полузащитнику сборной Италии не удалось перехитрить немецкого вратаря Бернда Лено.

«Арсенал» прервал 7-матчевую безвыигрышную серию (две ничьи и пять поражений). Команда Микеля Артеты не могла выиграть с 1 ноября, когда обыграла в гостях «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

«Челси» опустился на шестое место, оставшись с 25 очками после 15 игр.

«Арсенал» поднялся на 14-ю строчку турнирной таблицы, набрав 17 очков.

28 декабря «Челси» примет «Астон Виллу». 29 декабря «Арсенал» сыграет в гостях с «Брайтоном».

Чемпионат Англии

15-й тур

«Арсенал» (Лондон) – «Челси» (Лондон) – 3:1 (2:0)

Голы: Ляказетт, 34 (с пенальти), Джака, 44, Сака, 56 – Абрахам, 85.

Нереализованный пенальти: Жоржиньо (Ч), 90+1 (вратарь).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Определился состав участников ATP Cup 2021Продажу ранчо Майкла Джексона "Неверленд" сравнили с кражейМихаил Коляда стал трехкратным чемпионом РоссииСкрывать нет смысла: Тарасова заговорила о тяжелом заболеванииПолная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессуРади кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвумен
«Все, что здесь происходило, – преодоление». Тутберидзе едва сдержала слезы
Тренер лучших фигуристок страны Этери Тутберидзе поделилась впечатлениями от завершившегося в Челябинске чемпионата России в прямом эфире Первого канала.
«Когда задница горит, детские ошибки и совершаются». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» прокомментировал победу российской сборной над командой США (5:3) в стартовом матче молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.
Тутберидзе нокаутировала Плющенко в короткой программе
На чемпионате России в Челябинске началось самое интересное – турнир одиночниц. Александра Трусова и Евгений Плющенко пока вне подиума, подопечные Этери Тутберидзе – лучшие.
Революция или смена вывески? Почему «Локо» не зовет Семина и доверяет Николичу
Новое руководство "Локомотива" поспешило выразить кредит доверия нынешнему главному тренеру Марко Николичу, которого многие отправляли в отставку вслед за Василием Кикнадзе и Анатолием Мещеряковым.
Русская пятерка у Ларионова пока не получается. Что показал матч с Канадой
Российская молодежка проиграла в контрольном матче перед МЧМ-2021 канадцам – 0:1. Суммируем впечатления.
Плющенко против Тутберидзе, Коляда вместо Алиева: интриги на челябинском льду
Стартующий 24 декабря в Челябинске чемпионат России по фигурному катанию пройдет в усеченном составе, но вряд ли потеряет в зрелищности.
«Ничейные» кошки-мышки. Россия минимально проиграла Канаде
Подопечные Игоря Ларионова в контрольном матче за пару дней до старта МЧМ-2021 пропустили одну шайбу от «Кленовых листьев» и ничего не забили.
Один не подошел «Спартаку», другой рулил ЦСКА. Кто возглавил «Локомотив»
Вице-чемпионы России сменили руководящий состав клуба после расставания с председателем совета директоров Анатолием Мещеряковым и генеральным директором Василием Кикнадзе.
И расширить, и сократить. Прядкин придумал гениальную реформу РПЛ
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин предлагает очень дельную вещь в отношении главного футбольного турнира страны.
Как финны тренера из раздевалки выкинули. Безумная история МЧМ
Стартующий 25 декабря в Эдмонтоне молодежный чемпионат мира пройдет в экстремальных условиях пандемии. Но на этих турнирах никогда не бывает скучно.

ММА. Исмаилов устроил драку. Футбол. Мбаппе попрощался с Тухелем. Хоккей. «Трактор» vs «Нефтехимик».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика