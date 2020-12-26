ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 декабря 22:50
автор: Виктор Шарафудинов

Гомес готов помириться с Гасперини и остаться в «Аталанте»

Из-за конфликта с главным тренером аргентинец пропустил два последних матча своего клуба.

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес может остаться в команде из Бергамо.

«Метарейтинг Таджикистан», ссылаясь на телеканал Sky Spots, сообщает, что аргентинец готов помириться с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. В этом случае Гомес останется в клубе по крайней мере до завершения нынешнего сезона.

Футболист и тренер повздорили в перерыве матча Лиги чемпионов против «Мидтилланда» 1 декабря. Та встреча завершилась вничью 1:1 на поле «Аталанты».

В декабре Гомес лишь однажды вышел на поле в матчах чемпионата Италии, выйдя на замену в выездной игре против «Ювентуса» 16-го числа. После этого Гасперини вообще не включил аргентинца в заявку на встречи против «Ромы» и «Болоньи».

Если Алехандро все-таки не сможет помириться с главным тренером, то «Аталанта» уже в январе готова продать 32-летнего атакующего полузащитника за сумму от 8 до 12 миллионов евро.

Действующий контракт Гомеса с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне аргентинец сыграл за «Аталанту» 16 матчей, забив пять голов и сделав четыре результативных передачи.

источник: «Метарейтинг Таджикистан»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Ирине Родниной не понравились костюмы фигуристок на ЧР в ЧелябинскеСборная Финляндии победила на старте молодёжного чемпионата мираAudi Q9 – все, что известно о новом флагмане маркиСкрывать нет смысла: Тарасова заговорила о тяжелом заболеванииПолная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессуРеакция американских СМИ на победу сборной России в матче МЧМ
«Все, что здесь происходило, – преодоление». Тутберидзе едва сдержала слезы
Тренер лучших фигуристок страны Этери Тутберидзе поделилась впечатлениями от завершившегося в Челябинске чемпионата России в прямом эфире Первого канала.
«Когда задница горит, детские ошибки и совершаются». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» прокомментировал победу российской сборной над командой США (5:3) в стартовом матче молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.
Тутберидзе нокаутировала Плющенко в короткой программе
На чемпионате России в Челябинске началось самое интересное – турнир одиночниц. Александра Трусова и Евгений Плющенко пока вне подиума, подопечные Этери Тутберидзе – лучшие.
Революция или смена вывески? Почему «Локо» не зовет Семина и доверяет Николичу
Новое руководство "Локомотива" поспешило выразить кредит доверия нынешнему главному тренеру Марко Николичу, которого многие отправляли в отставку вслед за Василием Кикнадзе и Анатолием Мещеряковым.
Русская пятерка у Ларионова пока не получается. Что показал матч с Канадой
Российская молодежка проиграла в контрольном матче перед МЧМ-2021 канадцам – 0:1. Суммируем впечатления.
Плющенко против Тутберидзе, Коляда вместо Алиева: интриги на челябинском льду
Стартующий 24 декабря в Челябинске чемпионат России по фигурному катанию пройдет в усеченном составе, но вряд ли потеряет в зрелищности.
«Ничейные» кошки-мышки. Россия минимально проиграла Канаде
Подопечные Игоря Ларионова в контрольном матче за пару дней до старта МЧМ-2021 пропустили одну шайбу от «Кленовых листьев» и ничего не забили.
Один не подошел «Спартаку», другой рулил ЦСКА. Кто возглавил «Локомотив»
Вице-чемпионы России сменили руководящий состав клуба после расставания с председателем совета директоров Анатолием Мещеряковым и генеральным директором Василием Кикнадзе.
И расширить, и сократить. Прядкин придумал гениальную реформу РПЛ
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин предлагает очень дельную вещь в отношении главного футбольного турнира страны.
Как финны тренера из раздевалки выкинули. Безумная история МЧМ
Стартующий 25 декабря в Эдмонтоне молодежный чемпионат мира пройдет в экстремальных условиях пандемии. Но на этих турнирах никогда не бывает скучно.

ММА. Исмаилов устроил драку. Футбол. Мбаппе попрощался с Тухелем. Хоккей. «Трактор» vs «Нефтехимик».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика