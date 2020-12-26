Гомес готов помириться с Гасперини и остаться в «Аталанте»

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес может остаться в команде из Бергамо.

«Метарейтинг Таджикистан», ссылаясь на телеканал Sky Spots, сообщает, что аргентинец готов помириться с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. В этом случае Гомес останется в клубе по крайней мере до завершения нынешнего сезона.

Футболист и тренер повздорили в перерыве матча Лиги чемпионов против «Мидтилланда» 1 декабря. Та встреча завершилась вничью 1:1 на поле «Аталанты».

В декабре Гомес лишь однажды вышел на поле в матчах чемпионата Италии, выйдя на замену в выездной игре против «Ювентуса» 16-го числа. После этого Гасперини вообще не включил аргентинца в заявку на встречи против «Ромы» и «Болоньи».

Если Алехандро все-таки не сможет помириться с главным тренером, то «Аталанта» уже в январе готова продать 32-летнего атакующего полузащитника за сумму от 8 до 12 миллионов евро.