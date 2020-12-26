Фрэнк Лэмпард: Проиграв «Арсеналу», «Челси» получил то, что заслужил

Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение «Челси» от «Арсенала» в 15-м туре чемпионата Англии.

«Мы сыграли недостаточно хорошо, – отметил Лэмпард в интервью для телеканала Sky Sports. – Сражались во втором тайме, но в первом позволили себе слишком много такого, чего позволять нельзя. Те игроки, которые вышли на замену добавили интенсивности и энергии.

Я беру на себя полную ответственность за результат, однако и футболисты тоже должны признать свою ответственность. Мой посыл игрокам был прост и понятен: «Арсенал» – опасная команда. А играя на 60 или на 70 процентов, нельзя никого обыграть.

Я зол потому, что я хочу выигрывать игры. У нас был шанс подняться на второе место. Но мы получили то, что заслужили».

«Челси» в гостях уступил «Арсеналу» 1:3. «Канониры» ранее не одержали ни одной победы в семи предыдущих турах.