ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 декабря 00:00
автор: Виктор Шарафудинов

Бывший тренер сборной Франции Доменек возобновил карьеру спустя 10 лет, возглавив «Нант»

Контракт рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Клуб французской лиги 1 «Нант» на своем официальном сайте объявил о назначении 68-летнего Раймона Доменека на должность главного тренера.

Соглашение рассчитано на шесть месяцев (то есть до завершения сезона-2020/21). Доменек не работал на профессиональном уровне десять последних лет, а на клубы не тренировал с 1993 года после того, как расстался с «Лионом».

С французской национальной командой Доменек работал с 2004 по 2010 по годы. Лучшим достижением сборной Франции под его руководством стал выход в финал ЧМ-2006 в Германии.

В решающем матче немецкого чемпионата мира французы уступили в серии пенальти итальянцам после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

С августа 2019 года по настоящее время «Нант» тренировал Кристиан Гуркюфф. После 17 туров «канарейки» занимают 16-е место, находясь лишь в трех очках от зоны вылета.

В семи последних матчах под руководством Гуркюффа «Нант» не одержал ни одной победы, четырежды сыграв вничью и потерпев три поражения.

источник: ФК «Нант»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Тарасова и Морозов стали чемпионами России среди спортивных парТОП-5 лучших кроссоверов для молодежиЕвгений Плющенко остался недоволен оценками Трусовой за короткую программу на ЧРСкрывать нет смысла: Тарасова заговорила о тяжелом заболеванииПолная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессуРеакция американских СМИ на победу сборной России в матче МЧМ
«Все, что здесь происходило, – преодоление». Тутберидзе едва сдержала слезы
Тренер лучших фигуристок страны Этери Тутберидзе поделилась впечатлениями от завершившегося в Челябинске чемпионата России в прямом эфире Первого канала.
«Когда задница горит, детские ошибки и совершаются». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» прокомментировал победу российской сборной над командой США (5:3) в стартовом матче молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.
Тутберидзе нокаутировала Плющенко в короткой программе
На чемпионате России в Челябинске началось самое интересное – турнир одиночниц. Александра Трусова и Евгений Плющенко пока вне подиума, подопечные Этери Тутберидзе – лучшие.
Революция или смена вывески? Почему «Локо» не зовет Семина и доверяет Николичу
Новое руководство "Локомотива" поспешило выразить кредит доверия нынешнему главному тренеру Марко Николичу, которого многие отправляли в отставку вслед за Василием Кикнадзе и Анатолием Мещеряковым.
Русская пятерка у Ларионова пока не получается. Что показал матч с Канадой
Российская молодежка проиграла в контрольном матче перед МЧМ-2021 канадцам – 0:1. Суммируем впечатления.
Плющенко против Тутберидзе, Коляда вместо Алиева: интриги на челябинском льду
Стартующий 24 декабря в Челябинске чемпионат России по фигурному катанию пройдет в усеченном составе, но вряд ли потеряет в зрелищности.
«Ничейные» кошки-мышки. Россия минимально проиграла Канаде
Подопечные Игоря Ларионова в контрольном матче за пару дней до старта МЧМ-2021 пропустили одну шайбу от «Кленовых листьев» и ничего не забили.
Один не подошел «Спартаку», другой рулил ЦСКА. Кто возглавил «Локомотив»
Вице-чемпионы России сменили руководящий состав клуба после расставания с председателем совета директоров Анатолием Мещеряковым и генеральным директором Василием Кикнадзе.
И расширить, и сократить. Прядкин придумал гениальную реформу РПЛ
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин предлагает очень дельную вещь в отношении главного футбольного турнира страны.
Как финны тренера из раздевалки выкинули. Безумная история МЧМ
Стартующий 25 декабря в Эдмонтоне молодежный чемпионат мира пройдет в экстремальных условиях пандемии. Но на этих турнирах никогда не бывает скучно.

ММА. Исмаилов устроил драку. Футбол. Мбаппе попрощался с Тухелем. Хоккей. «Трактор» vs «Нефтехимик».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика