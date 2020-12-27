Бывший тренер сборной Франции Доменек возобновил карьеру спустя 10 лет, возглавив «Нант»

Клуб французской лиги 1 «Нант» на своем официальном сайте объявил о назначении 68-летнего Раймона Доменека на должность главного тренера.

Соглашение рассчитано на шесть месяцев (то есть до завершения сезона-2020/21). Доменек не работал на профессиональном уровне десять последних лет, а на клубы не тренировал с 1993 года после того, как расстался с «Лионом».

С французской национальной командой Доменек работал с 2004 по 2010 по годы. Лучшим достижением сборной Франции под его руководством стал выход в финал ЧМ-2006 в Германии.

В решающем матче немецкого чемпионата мира французы уступили в серии пенальти итальянцам после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

С августа 2019 года по настоящее время «Нант» тренировал Кристиан Гуркюфф. После 17 туров «канарейки» занимают 16-е место, находясь лишь в трех очках от зоны вылета.