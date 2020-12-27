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27 декабря 00:54
автор: Виктор Шарафудинов

«Эвертон» в гостях обыграл «Шеффилд Юнайтед», одержав четвертую победу кряду

Команда Карло Анчелотти занимает второе место в АПЛ, на одно очко отставая от «Ливерпуля».

В 15-м туре чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» на своем поле уступил ливерпульскому «Эвертону» с результатом 0:1.

На 80-й минуте автором гола стал исландский полузащитник гостей Гильфи Сигурдссон.

«Эвертон», одержав четвертую победу подряд, поднялся на второе место. У команды Карло Анчелотти 29 очков после 15 игр.

Лидер АПЛ «Ливерпуль» имеет 31 очко после 14 матчей. В воскресенье 27 декабря действующий чемпион сыграет дома на «Энфилде» против «Вест Бромвича».

«Шеффилд Юнайтед» замыкает турнирную таблицу, занимая последнее 20-е место. «Клинки» в нынешнем сезоне до сих пор не одержали ни одной победы, набрав в 15 матчах два очка и потерпев 13 поражений.

28 декабря «Эвертон» примет «Манчестер Сити». 29 декабря состоится матч «Бернли» – «Шеффилд Юнайтед».

источник: «Советский спорт»
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