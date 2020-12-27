Микель Артета: Победа над «Челси» была нам очень нужна. Мы слишком долго подводили болельщиков

Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Англии против «Челси» (3:1).

«Результат был сегодня на первом месте, – заявил главный тренер «канониров» в интервью для телеканала Sky Sports. – Нам очень нужна была эта победа. В последние два месяца нам не везло, и раз за разом мы испытывали разочарование от наших результатов. Поэтому это был важнейший день для нас.

Со стартового свистка вы могли наблюдать за командой, которая была полна энергии и решимости одержать победу.

Настрой перед игрой был позитивным. Ребята по-настоящему хотели выиграть. Я рад за игроков и наших болельщиков. Мы слишком долго их подводили и наконец-то подарили им повод для радости».

В дерби «Арсенал» прервал 7-матчевую безвыигрышную серию (две ничьи и пять поражений). Команда Артеты не могла выиграть с 1 ноября, когда обыграла в гостях «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.