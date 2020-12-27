Халк может продолжить карьеру в «Сент-Этьене» после срыва перехода в «Вулверхэмптон»

The Sun, ссылаясь на Correio de Manha, сообщает, что 34-летний бразильский форвард Халк может продолжить карьеру во французском «Сент-Этьене».

Клуб лиги 1 предложил нападающему контракт после того, как «Вулверхэмптон» не смог оформить для бразильца разрешение на работу в Великобритании из-за изменений в законодательстве Соединенного Королевства в результате Брексита (выхода из Европейского союза).

Халк 7 декабря объявил об уходе из китайского «Шанхай СИПГ», получив статус свободного агента. СМИ сообщали, что в возвращении бразильца заинтересованы его бывшие клубы «Порту» и «Зенит».

Напомним, что Халк выступал за петербургский клуб с сентября 2012-го по июль 2016 года. В составе «Зенита»он провел 148 матчей, забив 76 голов и сделав 60 результативных передач, а также стал чемпионом России в сезоне-2014/15.

В «Шанхай СИПГ» его продали за 55,8 миллионов евро. В минувшем сезоне, сокращенном в Китае из-за пандемии коронавируса, он забил пять мячей в 10 матчах.