Анатолий Бышовец: Наш футбол – карточный стол, за которым играют «генералы»

Анатолий Бышовец, приведший олимпийскую сборную СССР к победе на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году, поделился своими мыслями о современном российском футболе.

Вот, что рассказал Анатолий Федорович в интервью для «РИА Новости»:

«Написал афоризм: наш футбол напоминает карточный стол, за которым играют «генералы», команды государственных корпораций, а под столом – «кидалы».

Футбольные генералы – это команды с деньгами. Вот «Тамбов» не играет дома, не играет для своих болельщиков. И как команда существует, мы видим, когда игрокам не выплачивают зарплату. Понятно, что этим могут пользоваться команды, у которых есть деньги.

И в чем можно винить игроков, которым нужно кормить семьи? Футбол – зеркальное отображение того, что происходит в обществе. Одни играют на футбольном поле, другие смотрят, третьи зарабатывают на этом».