Андрей Червиченко: Тедеско - парень темпераментный и не любит проигрывать

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что у Тедеско мотивация в оставшихся матчах чемпионата РПЛ.

- Думаю, что будет. Он ведь парень темпераментный и не любит проигрывать. Тут вопрос в том, насколько она будет у игроков. До этого момента, на мой взгляд, это все-таки был более-менее слаженный коллектив. Вспомните, как они дружно радовались мячам в начале сезона. А потом все это стало немного разбалтываться. Здесь важно и то, что специалисты трансферного сектора приведут этой зимой, - цитирует Червиченко Rusfootball.info.

В минувшую пятницу пресс-служба «Спартака» сообщила, что Тедеско, ранее отказавшийся продлевать с клубом контракт, останется в команде до конца сезона.

Добавим, действующее соглашение немецкого специалиста рассчитано до 31 мая 2021 года.