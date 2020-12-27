ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Андрей Червиченко: Тедеско - парень темпераментный и не любит проигрывать
27 декабря 06:30

Андрей Червиченко: Тедеско - парень темпераментный и не любит проигрывать

Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице российской премьер-лиги.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что у Тедеско мотивация в оставшихся матчах чемпионата РПЛ.

- Думаю, что будет. Он ведь парень темпераментный и не любит проигрывать. Тут вопрос в том, насколько она будет у игроков. До этого момента, на мой взгляд, это все-таки был более-менее слаженный коллектив. Вспомните, как они дружно радовались мячам в начале сезона. А потом все это стало немного разбалтываться. Здесь важно и то, что специалисты трансферного сектора приведут этой зимой, - цитирует Червиченко Rusfootball.info.

В минувшую пятницу пресс-служба «Спартака» сообщила, что Тедеско, ранее отказавшийся продлевать с клубом контракт, останется в команде до конца сезона.

Добавим, действующее соглашение немецкого специалиста рассчитано до 31 мая 2021 года.

источник: Rusfootball.info
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Минеев и Исмаилов заплатят штраф за потасовку на турнире в МосквеЭтери Тутберидзе подвела итоги выступления своих учениц в ЧелябинскеЛегендарный советский хоккеист получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"Почему лишь Косторная высказалась о Тутберидзе после ухода?Полная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессуСкрывать нет смысла: Тарасова заговорила о тяжелом заболевании

ММА. Исмаилов устроил драку. Футбол. Мбаппе попрощался с Тухелем. Хоккей. «Трактор» vs «Нефтехимик».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика