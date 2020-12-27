Сергей Силкин: В нашем чемпионате только в дерби есть подобие футбола

- Трудно сказать. По-моему, только отдельные игры, такие, как дерби, можно отметить: там все-таки есть подобие футбола. В основном же, конечно, сейчас удовольствие я получаю от английского чемпионата. Нам до такого футбола, к сожалению, далеко. Лучших игроков и тренеров в нашем чемпионате в уходящем году тоже не выделю. Вы посмотрите, как наши команды выступили в еврокубках! Кого здесь выбирать? Некого, - приводит слова Силкин Rusfootball.info.

Добавим, что после 19 туров турнирную таблицу российской премьер-лиги возглавляет «Зенит», набравший 41 очко.