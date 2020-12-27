ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 декабря 07:07

Сергей Силкин: В нашем чемпионате только в дерби есть подобие футбола

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, чем больше всего запомнился уходящий год в отечественном футболе.

- Трудно сказать. По-моему, только отдельные игры, такие, как дерби, можно отметить: там все-таки есть подобие футбола. В основном же, конечно, сейчас удовольствие я получаю от английского чемпионата. Нам до такого футбола, к сожалению, далеко. Лучших игроков и тренеров в нашем чемпионате в уходящем году тоже не выделю. Вы посмотрите, как наши команды выступили в еврокубках! Кого здесь выбирать? Некого, - приводит слова Силкин Rusfootball.info.

Добавим, что после 19 туров турнирную таблицу российской премьер-лиги возглавляет «Зенит», набравший 41 очко.

источник: Rusfootball.info
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Видеообзор матча молодёжного ЧМ по хоккею Россия - США"Локомотив" одержал волевую победу над "Сочи"Анна Щербакова стала лучшей по итогам короткой программы на ЧР в ЧелябинскеПочему лишь Косторная высказалась о Тутберидзе после ухода?Полная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессуСкрывать нет смысла: Тарасова заговорила о тяжелом заболевании

ММА. Исмаилов устроил драку. Футбол. Мбаппе попрощался с Тухелем. Хоккей. «Трактор» vs «Нефтехимик».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика