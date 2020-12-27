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27 декабря 07:55

Фрэнк Лэмпард: В матче с «Арсеналом» решение о замене Вернера принималось в интересах команды

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал замену нападающего Тимо Вернера в перерыве матча с «Арсеналом» (1:3).

- Сегодня Тимо был далек от идеального выступления как с мячом, так и без него. Мы должны дать ему время, поскольку ему пришлось в кратчайшие сроки адаптироваться к требованиям совершенно другого чемпионата, и сейчас в его действиях может сказываться усталость. Я обсужу с ним сложившуюся ситуацию, но конкретно в этом матче решение о замене принималось в интересах команды. Мне было необходимо изменить ход игры, - приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».

Добавим, что после этого поражения команда под руководством Лэмпарда, имея в активе 25 очков, опустилась на шестое место в турнирной таблиц АПЛ.

источник: ФК «Челси»
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