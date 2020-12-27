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27 декабря 09:22

Микель Артета – о победе над «Челси»: Надеюсь, это поворотный момент для «Арсенала»

«Канониры» прервали свою серию из семи матчей без побед в английской премьер-лиге.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в домашнем матче 15-го тура чемпионата Англии против «Челси» (3:1).

- Нет ничего лучше, чем победа в лондонском дерби против «Челси». Надеюсь, это поворотный момент. Я знаю, что они могут играть на таком уровне. Мы знаем, насколько хорош «Челси», но в важные моменты игры мы были лучшей командой, - цитирует специалиста Sky Sports.

После этой победы «Арсенал» набрал 17 очков и поднялся на 17-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.

источник: Sky Sports
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