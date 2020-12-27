Микель Артета – о победе над «Челси»: Надеюсь, это поворотный момент для «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в домашнем матче 15-го тура чемпионата Англии против «Челси» (3:1).

- Нет ничего лучше, чем победа в лондонском дерби против «Челси». Надеюсь, это поворотный момент. Я знаю, что они могут играть на таком уровне. Мы знаем, насколько хорош «Челси», но в важные моменты игры мы были лучшей командой, - цитирует специалиста Sky Sports.

После этой победы «Арсенал» набрал 17 очков и поднялся на 17-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.