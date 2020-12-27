Неймар устроил пятидневную вечеринку на 500 человек

Как сообщает AS со ссылкой на журналиста O'Globo Анчелмо Гойса, не менее 500 гостей смогут присутствовать на «привилегированной» вечеринке, которую бразилец Неймар с сегодняшнего дня устраивает в своем особняке. Бывший форвард «Барселоны» настроен на то, чтобы мероприятие продлилось до наступления нового года, то есть в течении последующих пяти дней. Для этого бразилец подготовил акустическую изоляцию, чтобы в эти дни не беспокоить своих соседей, которых эта новость не очень обрадует.

Отмечается, что Неймар изначально не хотел, чтобы мероприятие стало достоянием общественности, а фотографии празднования просочились в соцсети, поэтому запретил своим гостям использование мобильных телефонов.

По информации испанского издания на данный момент, еще несколько бразильских СМИ подтвердили факт проведения вечеринки, которая не вызвала в мире ничего кроме возмущения за организацию массового праздника в разгар пандемии и третьей волны коронавируса.