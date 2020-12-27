Гендиректор «Рубина»: У нас есть возможность взять Кокорина, но он нам не нужен

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал возможность трансфера нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

- Мы в этом году приглашали Александра Кокорина. Даже сейчас у нас есть возможность его взять, но он нам не нужен. Хотя это качественный игрок, нам нужно смотреть вперед и развиваться. В этом плане такой трансфер нам ничего не даст, - приводит слова Сайманова «БИЗНЕС Online».

Ранее главный тренер «Сочи» Владимир Федотов признался, что руководство клуба хочет вернуть Кокорина.

Добавим, что в текущем сезоне на счету нападающего красно-белых два мяча, забитых с пенальти, и две результативные передачи.