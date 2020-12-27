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27 декабря 12:14

Хосеп Гвардиола: В этом сезоне нужно сохранять спокойствие, у всех странные результаты

«Горожане» одержали вторую победу кряду в чемпионате Англии.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ньюкаслом» в матче 15-го тура АПЛ (2:0).

- Это была тяжелая игра, с учетом погодных условий и соперника, против которого мы изо всех сил пытались забить. В таком темпе нам нужно играть. Сегодня наша позиционная игра была идеальной, к сожалению, мы не смогли забить больше, но это хороший результат и еще три очка.

Мы не можем много думать, расписание - игра каждые три дня. Игроки преданы делу и сосредоточены. Мы далеки от вершины, на прошлой неделе мы были 10-м в таблице, весь сезон идет вверх и вниз. У всех странные результаты, в этом сезоне нужно сохранять спокойствие в хорошие и плохие моменты.

Завтра игроки должны восстановиться и подготовиться за один день. Эта пандемия ставит нас в экстремальную ситуацию, но ФА все нравится, поэтому мы принимаем это, - цитирует Гвардиолу Goal.com.

Напомним, что после этой победы «Манчестер Сити» набрал 26 очков в 14 встречах премьер-лиги и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. От лидирующего в чемпионате «Ливерпуля» «горожан» отделяет пять очков.

источник: Goal.com
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