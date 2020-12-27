Лавров прокомментировал конфликт Тедеско и Бородина

- Я против того, чтобы друг друга обзывать, говоря по-простому, по любой причине. Что касается эпизода в Сочи, не буду комментировать отдельный эпизод. Но если уж было сказано что-то вроде «ты в гостях, веди себя так, как мы скажем», то это не русское, не российское отношение к гостям, - рассказал Лавров в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, после матча в Сочи, который прошел 12 декабря, пресс-служба московского клуба заявила, что в перерыве встречи тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин «указал на иную национальность главного тренера московской команды» Доменико Тедеско и «призвал его покинуть Россию».