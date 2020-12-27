Сергей Лавров: Не хочу никого обижать, но система «осень-весна» - не для нас

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поделился мнением о возможных реформах в российском футболе.

- Я много читал про реформы российского чемпионата. Что-то делать надо, я убежден, потому что частота, регулярность выступлений напрямую сказываются на скоростях, выносливости и на способности быстро решать комбинационные задачи на поле… .

Не хочу никого обижать, но система «осень-весна» - не для нас. Потому что зрелищность футбола, когда он проходит на грязных, мокрых полях и все это при трехмесячной паузе в самое лучшее время года…ну вот мы и имеем результат, - передает слова Лаврова «Матч ТВ».

Напомним, что последний представитель России на международной арене в нынешнем розыгрыше еврокубков «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с загребским «Динамо».