«Реал» поборется с «Зенитом» за трансфер нападающего «Гремио»

Как сообщает журналист Андре Эрнан, предложение испанского клуба за переход 23-летн его нападающего может достигать 20 миллионов евро.

Отмечается, что на этой неделе представитель мадридского клуба уже встречался с нападающим.

Ранее появилась информация, что в трансфере Пепе заинтересован «Зенит». Позже Адриано Спадото, агент форварда, подтвердил эту информацию. Также в услугах футболиста заинтересованы «Порту» и «Севилья».

Добавим, что контракт Пепе с «Гремио» рассчитан до 31 декабря 2024 года, а трансферный лист оценивается в девять миллионов евро.

Janela começa aquecer! Real Madrid entrou forte na disputa pra contratar Pepê do Grêmio. Jogador q já vem sendo observado desde o pré-olímpico virou desejo do clube espanhol. Oferta pode bater na casa dos 20 mi de Euros! Essa semana teve representante do clube vendo o atacante