Златан Ибрагимович: «Милан» - это клуб, в котором я чувствую себя как дома

- Я играл во многих клубах и с уважением отношусь ко всем командам, сохранив прекрасные воспоминания, но «Милан» - это клуб, в котором я чувствую себя как дома. С Галлиани и Берлускони, с командой, со всеми, кто там работал, было другое чувство, другая атмосфера. Они заставляли вас чувствовать себя как дома. Мне это нравилось, потому что я мог быть собой, и в то же время я играл за один из крупнейших клубов мира. Вот почему для меня «Милан» является одним из лучших, - цитирует Ибрагимовича Goal.com со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.

Добавим, что в текущем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» десять матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал две результативные передачи.