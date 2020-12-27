Златан Ибрагимович: Я зациклен на победе, может быть, даже слишком

- Победа - это мой наркотик. Это трудно объяснить, но когда я на поле, я должен побеждать. Любой ценой, всегда. У меня 95% побед на тренировках, в тренировочных матчах. Это не ложь. Я зациклен на победе, может быть, даже слишком. Возможно, в команде это тоже понимают, как во встрече с «Пармой» (2:2) - вероятно, еще полгода назад они были бы счастливы, но на этот раз они все были в ярости, - цитирует Ибрагимовича Goal.com со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.

После 14 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 34 очка и возглавляет турнирную таблицу серии А. Ибрагимович провел в нынешнем сезоне за «Милан» десять матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал две результативные передачи.