Месси не сыграет за «Барселону» против «Эйбара», получив дополнительные выходные от Кумана

Капитан «Барселоны» Лионель Месси пропустит домашний матч 16-го тура чемпионата Испании против «Эйбара».

Как сообщает мадридская газета Marca, аргентинский нападающий отсутствовал на тренировке, которые сине-гранатовые провели сегодня после четырех выходных. Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман предоставил Лионелю дополнительные дни отдыха, позволив отпраздновать Рождество в Аргентине.

Таким образом, Месси пропустит игру против «Эйбара», которая состоится 29 декабря, но будет готов помочь команде Кумана 3 января, когда состоится выездной матч против «Уэски».

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий сыграл в чемпионате Испании 14 встреч, забив семь мячей и сделав три голевые передачи.