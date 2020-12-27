ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 декабря 14:44
автор: Виктор Шарафудинов

Месси не сыграет за «Барселону» против «Эйбара», получив дополнительные выходные от Кумана

Игра состоится на стадионе «Камп Ноу» во вторник 29 декабря.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси пропустит домашний матч 16-го тура чемпионата Испании против «Эйбара».

Как сообщает мадридская газета Marca, аргентинский нападающий отсутствовал на тренировке, которые сине-гранатовые провели сегодня после четырех выходных. Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман предоставил Лионелю дополнительные дни отдыха, позволив отпраздновать Рождество в Аргентине.

Таким образом, Месси пропустит игру против «Эйбара», которая состоится 29 декабря, но будет готов помочь команде Кумана 3 января, когда состоится выездной матч против «Уэски».

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий сыграл в чемпионате Испании 14 встреч, забив семь мячей и сделав три голевые передачи.

источник: Marca
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Этери Тутберидзе подвела итоги выступления своих учениц в ЧелябинскеЕвгений Плющенко отреагировал на оценки Трусовой за произвольную программу на ЧРМосковский "Спартак" поздравил болельщиков с Новым годомСкрывать нет смысла: Тарасова заговорила о тяжелом заболеванииПолная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу"Аля-улю, гони гусей": Косторная удивила косноязычием на "Первом"
Зря Месси выслал пиво Диканю? Не факт, что Лео побил рекорд Пеле
Футбольный клуб "Сантос" заявил о том, что Лионеля Месси нельзя считать рекордсменом по числу голов, забитых за один клуб, и что высшее достижение по-прежнему принадлежит Пеле.
Сборные Канады, США и Швеции забросили своим соперникам 34 шайбы в один день (видео)
Второй игровой день молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне получился рекордно урожайным на голы: канадцы разгромили немцев со счетом 16:2, американцы вынесли австрийцев 11:0, а шведы победили чехов 7:1.
«Все, что здесь происходило, – преодоление». Тутберидзе едва сдержала слезы
Тренер лучших фигуристок страны Этери Тутберидзе поделилась впечатлениями от завершившегося в Челябинске чемпионата России в прямом эфире Первого канала.
В Ларионове уже видят нового Тарасова. Реакция на победу России над США
Первый матч сборной России на МЧМ-2021 вызвал умеренный прилив оптимизма среди специалистов хоккея и участников игры.
«Когда задница горит, детские ошибки и совершаются». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» прокомментировал победу российской сборной над командой США (5:3) в стартовом матче молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.
Революция или смена вывески? Почему «Локо» не зовет Семина и доверяет Николичу
Новое руководство "Локомотива" поспешило выразить кредит доверия нынешнему главному тренеру Марко Николичу, которого многие отправляли в отставку вслед за Василием Кикнадзе и Анатолием Мещеряковым.
Русская пятерка у Ларионова пока не получается. Что показал матч с Канадой
Российская молодежка проиграла в контрольном матче перед МЧМ-2021 канадцам – 0:1. Суммируем впечатления.
Плющенко против Тутберидзе, Коляда вместо Алиева: интриги на челябинском льду
Стартующий 24 декабря в Челябинске чемпионат России по фигурному катанию пройдет в усеченном составе, но вряд ли потеряет в зрелищности.
«Ничейные» кошки-мышки. Россия минимально проиграла Канаде
Подопечные Игоря Ларионова в контрольном матче за пару дней до старта МЧМ-2021 пропустили одну шайбу от «Кленовых листьев» и ничего не забили.
Один не подошел «Спартаку», другой рулил ЦСКА. Кто возглавил «Локомотив»
Вице-чемпионы России сменили руководящий состав клуба после расставания с председателем совета директоров Анатолием Мещеряковым и генеральным директором Василием Кикнадзе.

ММА. Исмаилов устроил драку. Футбол. Мбаппе попрощался с Тухелем. Хоккей. «Трактор» vs «Нефтехимик».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика