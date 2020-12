Жервиньо в январе может перейти из «Пармы» в «Интер»

Миланский «Интер» может в январе оформить трансфер Жервиньо из «Пармы».

У нападающего сборной Кот-д’Ивуара есть предложение из Саудовской Аравии от клуба «Аль-Хиляль», однако журналист Николо Скира сообщил в твиттере, что бывший футболист «Арсенала» и «Ромы» необходим главному тренеру «Интера» Антонио Конте. Миланский клуб пытался оформить переход Жервиньо еще минувшим летом, но тогда сделка сорвалась.

Sirene di mercato per #Gervinho che può lasciare il #Parma a gennaio. Dall’Arabia ha chiesto informazioni l’#AlHial, mentre in Italia c’è sempre l’#Inter interessata (#Conte lo voleva già in estate). #calciomercato