ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 декабря 15:16
автор: Виктор Шарафудинов

Жервиньо в январе может перейти из «Пармы» в «Интер»

В нынешнем сезоне 33-летний ивуарийский нападающий забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу в 12 матчах серии А.

Миланский «Интер» может в январе оформить трансфер Жервиньо из «Пармы».

У нападающего сборной Кот-д’Ивуара есть предложение из Саудовской Аравии от клуба «Аль-Хиляль», однако журналист Николо Скира сообщил в твиттере, что бывший футболист «Арсенала» и «Ромы» необходим главному тренеру «Интера» Антонио Конте. Миланский клуб пытался оформить переход Жервиньо еще минувшим летом, но тогда сделка сорвалась.

В августе 2018 года ивуариец перешел в «Парму» из китайского клуба «Хэбэй Чайна Форчун» в качестве свободного агента и с тех пор провел за желто-синих 74 матча, забив 24 гола и сделав восемь результативных передач.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Ирина Роднина: "Меня просто поразила безвкусица костюмов"Этери Тутберидзе подвела итоги выступления своих учениц в ЧелябинскеМинское "Динамо" с трудом выиграло у рижскогоСкрывать нет смысла: Тарасова заговорила о тяжелом заболеванииПолная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу"Аля-улю, гони гусей": Косторная удивила косноязычием на "Первом"
Зря Месси выслал пиво Диканю? Не факт, что Лео побил рекорд Пеле
Футбольный клуб "Сантос" заявил о том, что Лионеля Месси нельзя считать рекордсменом по числу голов, забитых за один клуб, и что высшее достижение по-прежнему принадлежит Пеле.
Сборные Канады, США и Швеции забросили своим соперникам 34 шайбы в один день (видео)
Второй игровой день молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне получился рекордно урожайным на голы: канадцы разгромили немцев со счетом 16:2, американцы вынесли австрийцев 11:0, а шведы победили чехов 7:1.
«Все, что здесь происходило, – преодоление». Тутберидзе едва сдержала слезы
Тренер лучших фигуристок страны Этери Тутберидзе поделилась впечатлениями от завершившегося в Челябинске чемпионата России в прямом эфире Первого канала.
В Ларионове уже видят нового Тарасова. Реакция на победу России над США
Первый матч сборной России на МЧМ-2021 вызвал умеренный прилив оптимизма среди специалистов хоккея и участников игры.
«Когда задница горит, детские ошибки и совершаются». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» прокомментировал победу российской сборной над командой США (5:3) в стартовом матче молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.
Революция или смена вывески? Почему «Локо» не зовет Семина и доверяет Николичу
Новое руководство "Локомотива" поспешило выразить кредит доверия нынешнему главному тренеру Марко Николичу, которого многие отправляли в отставку вслед за Василием Кикнадзе и Анатолием Мещеряковым.
Русская пятерка у Ларионова пока не получается. Что показал матч с Канадой
Российская молодежка проиграла в контрольном матче перед МЧМ-2021 канадцам – 0:1. Суммируем впечатления.
Плющенко против Тутберидзе, Коляда вместо Алиева: интриги на челябинском льду
Стартующий 24 декабря в Челябинске чемпионат России по фигурному катанию пройдет в усеченном составе, но вряд ли потеряет в зрелищности.
«Ничейные» кошки-мышки. Россия минимально проиграла Канаде
Подопечные Игоря Ларионова в контрольном матче за пару дней до старта МЧМ-2021 пропустили одну шайбу от «Кленовых листьев» и ничего не забили.
Один не подошел «Спартаку», другой рулил ЦСКА. Кто возглавил «Локомотив»
Вице-чемпионы России сменили руководящий состав клуба после расставания с председателем совета директоров Анатолием Мещеряковым и генеральным директором Василием Кикнадзе.

ММА. Исмаилов устроил драку. Футбол. Мбаппе попрощался с Тухелем. Хоккей. «Трактор» vs «Нефтехимик».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика