Златан Ибрагимович: Марадона – единственный, кто лучше меня

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в интервью для La Gazzetta Dello Sport заявил, что он считает Диего Марадону лучшим игроком в истории футбола.

«Кто является лучшим футболистом всех времен? Роналдо был феноменом, он был моим кумиром. Но лучший из лучших – это Марадона. Единственный, кто лучше меня», – рассказал Ибрагимович.

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины и двукратный чемпион Италии в составе «Наполи» Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет в результате сердечного приступа.

39-летний Ибрагимович в шести матчах серии А нынешнего сезона забил 10 мячей, сделав одну голевую передачу.