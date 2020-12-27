Преемником Карреры в АЕКе станет Хименес

Пресс-служба греческого АЕКа сообщила о том, что афинскую команду возглавит 56-летний Маноло Хименес.

Испанец станет преемником итальянца Массимо Карреры. Бывший тренер московского «Спартака» расстался с АЕКом 22 декабря, проработав в Греции чуть больше года.

Хименес и его помощники уже прибыли в Афины для подписания контракта. Ранее испанец трижды тренировал АЕК: в 2010 и 2011 годах, с января 2017-го по май 2018-го, а также с февраля по май 2019-го. Под его руководством афиняне выиграли чемпионат Греции в 2018 году. В прошлом сезоне Маноло работал в ОАЭ с клубом «Аль-Вахда».

В данный момент АЕК занимает четвертое место, набрав 24 очка в 12 матчах. В минувшем сезоне команда под руководством Карреры финишировал на третьей строчке таблицы.