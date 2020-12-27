«Зенит» готов заплатить «Эвертону» 40 миллионов евро за бразильского нападающего Ришарлисона

Fichajes.net сообщает, что «Зенит» пытается приобрести у ливерпульского «Эвертона» 23-летнего бразильского нападающего Ришарлисона.

По сведениям источника, петербургский клуб готов заплатить 40 миллионов евро за трансфер, а футболисту сборной Бразилии предлагает пятилетний контракт с зарплатой в 10 млн евро за сезон.

В 2018 году Ришарлисон перешел из «Уотфорда» в «Эвертон» за 39,2 млн евро и с тех пор записал себе в актив 34 гола и девять ассистов в 93 матчах за ливерпульский клуб.

В нынешнем сезоне бразилец отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами в 14 встречах за команду Карло Анчелотти.