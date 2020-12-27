Агент Ришарлисона: С нами из «Зенита» никто не связывался. Стоимость нападающего 100 млн фунтов

Ренато Веласко, агент футболиста «Эвертона» Ришарлисона, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита».

«С нами из «Зенита» никто не связывался, – отметил Веласко в интервью для Sport24.ru – Даже если предложенная сумма ниже, Ришарлисон сейчас стоит 145 миллионов фунтов. У него действует 4-летний контракт с клубом, и меньше чем за 100 миллионов фунтов «Эвертон» не продаст его».

Ранее Fichajes.net сообщил, что «Зенит» готов заплатить ливерпульскому клубу 40 миллионов евро за Ришарлисону, а самому футболисту предлагает контракт с зарплатой в 10 млн евро за сезон.

В 2018 году Ришарлисон перешел из «Уотфорда» в «Эвертон» за 39,2 млн евро. В нынешнем сезоне 23-летний бразилец отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами в 14 встречах за команду Карло Анчелотти.