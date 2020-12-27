Агенты Озила ведут переговоры с «Ювентусом»

Туринская газета Tuttosport сообщает, что агенты чемпиона мира 2014 года Месута Озила ведут переговоры с «Ювентусом».

Итальянский клуб собирается арендовать полузащитника у лондонского «Арсенала» до завершения нынешнего сезона. При этом «Ювентус» дал понять «канонирам» и агентам Озила, что готов платить лишь половину от зарплаты Месута по нынешнем контракту.

Действующее соглашение немецкого футболиста с лондонцами рассчитано до 30 июня следующего, но при этом «Арсенал» не включил Озила в заявку ни на матчи АПЛ, ни на игры Лиги Европы. Месут не играет с марта нынешнего года, а всего в минувшем сезоне провел 23 матча, отметившись одним голом и тремя ассистами.