Павел Худяков: Практически каждый игрок «Тамбова» может уйти свободным агентом, но пока таких нет

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что никто из игроков не обращался с просьбой о разрыве контракта из-за финансовых трудностей клуба.

«В «Тамбове» не очень стабильная финансовая ситуация, – отметил Худяков в интервью для «РИА Новости». – Практически каждый игрок, который захочет покинуть клуб, может подать документы в палату РФС по разрешению споров и уйти свободным агентом, потому что у нас есть задолженности перед футболистами. Такого, чтобы кто-то подошел и сказал, чтобы мы отпустили его зимой, нет».

5 декабря несколько основных игроков «Тамбова» бойкотировали выездной матч против «Спартака» (1:5) из-за долгов по контрактным выплатам.