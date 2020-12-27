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27 декабря 18:48
автор: Виктор Шарафудинов

«Шальке» объявил о назначении Гросса на должность главного тренера

Швейцарец не работал в Европе целых восемь лет.

Немецкий «Шальке» на своем официальном сайте объявил о назначении 66-летнего Кристиана Гросса на должность главного тренера.

Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Помогать Гроссу будут Онур Чинель, Налдо, Маттиас Кройцер и Симон Хенцлер.

«Мы должны работать целенаправленно и ориентироваться на результат, – заявил Гросс. – Я хочу каждую секунду ощущать амбиции игроков. Чтобы снова добиться успеха, нам нужен позитивный настрой в команде и вокруг нее. Я отдам все, чтобы мы вместе достигли нашей цели».

Ранее швейцарец тренировал в бундеслиге «Штутгарт» (с декабря 2009-го по октябрь 2010 года).

В Европе Гросс будет работать впервые после расставания с бернскими «Янг Бойз» в апреле 2012-го. В последние годы он трижды возглавлял аравийский «Аль-Ахли», а в сезоне-2018/19 работал с египетским «Замалеком».

Нынешний сезон «Шальке» начинал под руководством Давида Вагнера, который был уволен после поражений в двух первых турах (0:8 в гостях от «Баварии» и 1:3 дома от «Вердера»). С 30 сентября по 18 декабря сине-белых тренировал Мануэль Баум, а с 18 по настоящее время должность и.о. главного тренера исполнял Хуб Стевенс.

Клуб из Гельзенкирхена в 13 турах набрал лишь четыре очка, не одержав ни одной победы, и занимает в бундеслиге последнее 18-е место.

источник: ФК «Шальке»
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