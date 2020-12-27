«Шальке» объявил о назначении Гросса на должность главного тренера

Немецкий «Шальке» на своем официальном сайте объявил о назначении 66-летнего Кристиана Гросса на должность главного тренера.

Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Помогать Гроссу будут Онур Чинель, Налдо, Маттиас Кройцер и Симон Хенцлер.

«Мы должны работать целенаправленно и ориентироваться на результат, – заявил Гросс. – Я хочу каждую секунду ощущать амбиции игроков. Чтобы снова добиться успеха, нам нужен позитивный настрой в команде и вокруг нее. Я отдам все, чтобы мы вместе достигли нашей цели».

Ранее швейцарец тренировал в бундеслиге «Штутгарт» (с декабря 2009-го по октябрь 2010 года).

В Европе Гросс будет работать впервые после расставания с бернскими «Янг Бойз» в апреле 2012-го. В последние годы он трижды возглавлял аравийский «Аль-Ахли», а в сезоне-2018/19 работал с египетским «Замалеком».