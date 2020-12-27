Роналду – об отношении сына к футболу: Иногда он пьет колу, ест чипсы. Меня это раздражает

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, как его 10-летний сын относится к футболу.

«Станет ли он отличным футболистом? Посмотрим, время покажет. Иногда он пьет колу, ест чипсы. Меня это раздражает. Или после бега я говорю ему, что нужно окунуться в холодную воду для восстановления, но он отказывается. Говорит, там холодно. Впрочем, это нормально. Он ведь ребенок.

Вижу, что у него есть потенциал. Он хорошо ведет мяч, но это ничего не значит. Я всегда говорю ему, что для успеха нужно много работать и идти на жертвы. Если он не станет футболистом, я не расстроюсь, но, конечно, хотел бы видеть его именно на поле. Главное, чтобы он был лучшим в своем деле», – цитирует Роналду A Bola.