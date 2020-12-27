«Вест Хэм» и «Брайтон» сыграли вничью

Матч 15-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Брайтон» завершился вничью 2:2.

Гости дважды выходили вперед после голов Нила Мопе и Льюиса Данка на 44-й и 70-й минутах. «Вест Хэм» дважды восстановил равновесие. На 60-й отличился Бенджамин Джонсон, а на 82-й Томаш Соучек забил головой после подачи углового.

Лондонский клуб занимает десятое место, набрав 22 очка.

«Брайтон» в третий раз подряд сыграл вничью и находится на 16-й строчке таблицы с 13 очками.

29 декабря состоятся матчи «Брайтон» – «Арсенал» и «Саутгемптон» – «Вест Хэм».