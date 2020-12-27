Левандовски признан лучшим футболистом 2020 года по версии Globe Soccer

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски назван лучшим игроком уходящего года по версии Globe Soccer.
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Таким образом, 32-летний поляк опередил в голосовании Чиро Иммобиле («Лацио»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Карима Бензема («Реал»), Лионеля Месси («Барселона»), Маркиньоса («Пари Сен-Жермен»), Садио Мане («Ливерпуль») и Сержа Гнабри («Бавария»).
Отмечается, что лучшим тренером по версии Globe Soccer стал немецкий специалист Ханс-Дитер Флик, работающий у руля «Баварии».