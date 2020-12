Гвардиола – лучший тренер XXI века по версии Globe Soccer, «Реал» – лучший клуб

Испанец Хосеп Гвардиола, работающий с английским «Манчестер Сити», назван лучшим тренером XXI века по версии Globe Soccer.

Напомним, Гвардиола также работал с каталонской «Барселоной» и мюнхенской «Баварией». Он дважды выигрывал Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Испании, Германии и Англии.

🏆 🇪🇸 PEP GUARDIOLA presented with the COACH OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award#Guardiola #globesoccer pic.twitter.com/3w4ubW6P8q