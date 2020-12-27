Криштиану Роналду: Сборная Португалия может выиграть чемпионат мира

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что команде по силам выиграть чемпионат мира.

«В сборной Португалии есть отличный тренер и молодые футболисты, которые учатся каждый день. Мы можем быть чемпионами Европы и мира. Команда будет бороться за все трофеи», – заявил Роналду в интервью для A Bola.

Лучшие достижения сборной Португалии на чемпионатах мира – третье место в 1966 году в Англии и четвертое место в 2006-м в Германии.

В 2016-м португальцы впервые в истории стали чемпионами Европы.