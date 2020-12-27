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27 декабря 21:22
автор: Виктор Шарафудинов

«Ливерпуль» упустил победу в домашнем матче против «Вест Бромвичем»

Перевес команды Юргена Клоппа над «Эвертоном» в турнирной таблице сократился до трех очков.

В 15-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Вест Бромвичем» с результатом 1:1.

На 12-й минуте счет открыл сенегальский форвард красных Садио Мане после передачи Жоэля Матипа.

На 82-й минуте гости отыгрались. Семи Аджайи нанес точный удар головой, замкнув подачу Матеуса Перейры после розыгрыша углового.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, набрав 32 очка. У ближайшего преследователя «Эвертона» – 29.

«Вест Бромвич» занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблицы, имея восемь очков.

29 декабря команда Сэма Эллардайса примет «Лидс». 30 декабря «Ливерпуль» в гостях встретится с «Ньюкаслом».

источник: «Советский спорт»
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