«Ливерпуль» упустил победу в домашнем матче против «Вест Бромвичем»

В 15-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Вест Бромвичем» с результатом 1:1.
На 12-й минуте счет открыл сенегальский форвард красных Садио Мане после передачи Жоэля Матипа.
На 82-й минуте гости отыгрались. Семи Аджайи нанес точный удар головой, замкнув подачу Матеуса Перейры после розыгрыша углового.
«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, набрав 32 очка. У ближайшего преследователя «Эвертона» – 29.
«Вест Бромвич» занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблицы, имея восемь очков.