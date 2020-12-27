Карло Анчелотти: Цель «Эвертона» на сезон остается прежней – пробиться в еврокубки

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал нынешнюю ситуацию в чемпионате Англии.

«Мы занимаем второе место благодаря характеру наших футболистов, и духу нашей команды, – цитирует итальянца официальный сайт ливерпульского клуба. – У игроков отличная мотивация на нынешний сезон. Амбиции им помогают.

Мы еще не топ-команда, но уже стали достаточно надежной командой. Я считаю, что надежность – это хорошее качество.

Ну а цели на сезон остаются прежними – пробиться в еврокубки».

Анчелотти возглавил «Эвертон» в декабре прошлого года. Сезон-2019/20 команда завершила на 12-м месте.