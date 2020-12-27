Иско может покинуть «Реал» из-за ссоры с Серхио Рамосом

Diario Gol сообщает, что мадридский «Реал» собирается выставить на трансфер Иско.

Причина, по версии источника, заключается в конфликте 28-летнего полузащитника с капитаном команды Серхио Рамосом. Два футболиста сборной Испании поссорились и не разговаривают друг с другом. Рамос якобы крайне недоволен отношением Иско к тренировкам и его игрой в нынешнем сезоне.

Хавбек перешел в «Реал» из «Малаги» летом 2013 года за 30 миллионов евро. За семь лет Иско сыграл за мадридский клуб 318 матчей, забив 51 гол и сделав 55 результативных передач.

Ранее испанская пресса уже сообщала о желании футболиста покинуть мадридский клуб, чтобы получать больше игрового времени.