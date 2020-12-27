Влашич признан лучшим футболистом ЦСКА в ноябре-декабре

Хавбек московского ЦСКА Никола Влашич назван лучшим игроком армейцев по итогам ноября и декабря.

При этом уточняется: «По ходу голосования путём накрутки были достигнуты аномальные показатели у нескольких игроков. После завершения опроса все накрученные голоса были удалены. Тем не менее мы решили присудить Виктору Васину приз зрительских симпатий», – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Добавим, что ЦСКА ушел на зимнюю паузу, занимая второе место в РПЛ. Команда Виктора Васина уступает лидирующему «Зениту» четыре очка.