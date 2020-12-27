Юрген Клопп: «Вест Бромвич» сделал свою работу и заслужил ничью

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче 15-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (1:1).

«Не ожидал, что в первом тайме соперник будет играть по схеме 6-4-0. Впрочем, никто не ожидал. Во втором тайме они провели три контратаки и заработали много угловых, а это уже вина «Ливерпуля». Поэтому мы и заработали лишь одно очко.

Честно говоря, сложно проявлять активность, когда соперник уходит в глухую оборону. Но «Вест Бромвич» сделал свою работу и заслужил ничью», – цитирует Клоппа Sky Sports.

После сегодняшнего матча «Ливерпуль» по-прежнему лидирует в таблице, набрав 32 очка. У «дроздов» – 19-я позиция и восемь очков.

29 декабря «красные» сыграют с «Ньюкаслом», а «Вест Бромвич» примет «Лидс».