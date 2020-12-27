«Барселона» хочет продать Коутиньо до президентских выборов

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо покинет команду. Об этом сообщает El Confidencial.

Согласно источнику, исполняющий обязанности президента сине-гранатовых Карлес Тускетс уже начал работу по его продаже.

Отмечается, что испанский гранд хочет избавиться от бразильца из-за финансовых проблем. К тому же, главный тренер команды Рональд Куман не рассчитывает на игрока и одобрил его уход.

Напомним, 28-летний Коутиньо был куплен у «Ливерпуля» зимой 2018 года. Сумма сделки составила 145 млн евро. В текущем сезоне полузащитник отыграл 13 матчей, забил три гола и отдал два голевых паса.