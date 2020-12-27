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27 декабря 23:25
автор: Артур Гичунцев

«Барселона» хочет продать Коутиньо до президентских выборов

Новый руководитель клуба станет известен 24 января.

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо покинет команду. Об этом сообщает El Confidencial.

Согласно источнику, исполняющий обязанности президента сине-гранатовых Карлес Тускетс уже начал работу по его продаже.

Отмечается, что испанский гранд хочет избавиться от бразильца из-за финансовых проблем. К тому же, главный тренер команды Рональд Куман не рассчитывает на игрока и одобрил его уход.

Напомним, 28-летний Коутиньо был куплен у «Ливерпуля» зимой 2018 года. Сумма сделки составила 145 млн евро. В текущем сезоне полузащитник отыграл 13 матчей, забил три гола и отдал два голевых паса.

источник: «Советский спорт»
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