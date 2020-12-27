Защитник «Ливерпуля» Матип выбыл на неопределённый срок

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что защитник «красных» Жоэль Матип получил травму в матче 15-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (1:1).

«У него что-то с приводящей мышцей. Не знаю, насколько все серьезно, но он досрочно завершил матч, а это говорит о многом. Завтра будет более подробная информация», – сказал Клопп, чьи слова приводит ВВС.

После сегодняшнего матча «Ливерпуль» по-прежнему лидирует в таблице, набрав 32 очка. У «дроздов» – 19-я позиция и восемь очков.

29 декабря «красные» сыграют с «Ньюкаслом», а «Вест Бромвич» примет «Лидс».