Месси признался, что восхищается игрой Роналду

Форвард «Барселоны» Лионель Месси восхищается игрой Криштиану Роналду, который с 2018 года выступает за туринский «Ювентус».

Также 33-летний нападающий отметил выступление теннисистов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Наконец, он не оставил без внимания баскетболиста «Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Во всех видах спорта есть спортсмен, который выделяется и заслуживает восхищение своей работой и тем, что он делает каждый день», – сказал Месси, чьи слова приводит Mundo Deportivo со ссылкой на интервью программе Lo de Évole.