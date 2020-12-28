Трубин может сменить «Шахтер» на миланский «Интер»

Голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин привлек внимание миланского «Интера». Об этом сообщает Calciomercato.

Согласно источнику, боссы итальянцев остались довольны его выступлением в матчах Лиги чемпионов и обдумывают подписание игрока в зимнее трансферное окно.

При этом сообщается, что «Интер» по-прежнему рассматривает покупку вратаря «Удинезе» Хуана Муссо, однако, его переход вряд ли состоится из-за финансовых требований руководства.

Что касается Трубина, то 19-летний украинец играет за первый состав «горняков» с 1 января 2020 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей и пять раз оставлял ворота «сухими».