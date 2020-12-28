Месси заявил, что останется в «Барселоне» до конца сезона

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, запросивший трансфер минувшим летом, рассказал о планах на будущее.

«Не буду рассматривать предложения от других клубов. Останусь в «Барселоне» до конца сезона. Окончательное решение приму летом», – приводит слова аргентинца La Sexta.

Напомним, 33-летний Месси является воспитанником «Барселоны». За основную команду футболист дебютировал в 2005 году. На сегодняшний день он провел за каталонцев 744 матча, забил 644 гола и отдал 283 результативные передачи.

Добавим, что вместе с «Барсой» Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, 10 раз – чемпионат Испании и шесть раз Кубок страны.